Посол розповіла, що буде далі з проєктом допомоги Україні у Сенаті США

У понеділок Сенат США може зробити наступний крок до схвалення великого пакетного проєкту з коштами на допомогу для України.﻿ Про це розповіла посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє Європейська правда.

Посол деталізувала, що у недільному процедурному голосуванні проєкт HR 815 підтримали 67 голосами з необхідних 60 – сенатори підтримали рішення про зупинення дебатів щодо заміни оригінального тексту проєкту на текст, раніше запропонований сенатором П.Мюррей.

Також перед голосуванням 11 лютого Сенат відхилив клопотання сенатора-республіканця Майка Лі, який є прихильником ізоляціонізму, про перегляд рішення щодо розгляду HR 815, що могло зупинити подальший розгляд. За це проголосували 40 сенаторів з необхідних 51.

"Наступним процедурним кроком є голосування за затвердження заміни тексту (потрібно 51 голос), яке може відбутися не раніше, аніж через 30 годин з моменту припинення дебатів, тобто не раніше понеділка 12 лютого" , – розповіла посол.

Оксана Маркарова додала, що наступне засідання призначене 12 лютого о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, проєкт розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон, після того, як початковий проєкт заблокували республіканці.

Проте Дональд Трамп перед голосуванням у неділю висловився і проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт, якщо він буде схвалений у Сенаті.