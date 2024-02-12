Остін передав повноваження заступниці – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін, який у неділю був терміново госпіталізований до центрального шпиталю, офіційно передав обов’язки міністра оборони своїй заступниці Кетлін Гікс. Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, повідомляє Укрінформ.

"Міністр Остін передав функції та обов’язки глави Міноборони заступниці міністра оборони Кетлін Гікс" , - зауважив Райдер.

Він підкреслив, що голова Об’єднаного комітету начальників штабів, Білий дім і Конгрес були повідомлені про це негайно.

Крім того, Райдер зазначив, що Остін залишається госпіталізованим у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

Зазвичай процедура передачі повноважень високопоставленими представниками державного керівництва в США може застосовуватися, в тому числі в разі хірургічної операції під загальним наркозом. Однак Пентагон не уточнює деталей з цього приводу.