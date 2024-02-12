Пашинян: Вірменія – не союзник Росії у війні проти України

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна не була союзником РФ у розв’язаній нею війні проти України. Про це він сказав в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє Європейська правда.

"Послухайте, коли війна в Україні тільки почалася, я давав інтерв'ю CNN і сказав, що в цій ситуації ми не є союзником Росії. І це реальність" , – зазначив Пашинян.

Він наполягає на тому, що це не означає вибір між Росією і Заходом, попри наслідки війни в Україні.

"Наша співпраця з США, Францією чи іншими партнерами в галузі безпеки не спрямована проти іншого нашого партнера в секторі безпеки" , – додав вірменський прем’єр.

За його словами, партнери Вірменії "можуть мати занепокоєння з приводу відносин з ними або того, як відносини з ними можуть вплинути на їхній порядок денний у сфері безпеки".

"І це питання ми намагаємося вирішити, максимально прозоро обговорюючи з нашими партнерами їхні спільні плани" , – додав Пашинян.

Нагадаємо, у вересні минулого року Вірменія вперше передала Україні гуманітарну допомогу – її привезла під час візиту дружина прем’єра Вірменії Нікола Пашиняна.

Згодом на початку жовтня Пашинян і президент України Володимир Зеленський вперше зустрілися на полях саміту Європейської політичної спільноти у Гранаді.