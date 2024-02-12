ДБР арештувало майно Гринкевичів: на черзі квартири Морозюк

Державне бюро розслідування заарештувало майно сімʼї львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"У кримінальному провадженні накладено арешт на нерухоме майно та транспортні засоби львівського бізнесмена, членів його родини - дружини, сина та тещі, двох його співучасників та підконтрольних їм товариств" , - йдеться у повідомленні.

Крім того, бюро ініційовало накладення арешту на нерухоме майно нареченої сина львівського бізнесмена Софії Морозюк та ще одного співучасника.

Що відомо про справу Гринкевича

Наприкінці грудня минулого року Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало одного з найбільших постачальників Міноборони, який хотів дати хабар. Йшлося про львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича.

Зокрема, його звинувачують в тому, що пропонував 500 тисяч доларів одному із керівників Головного слідчого управління ДБР, щоб повернути майно.

ДБР порушило кілька кримінальних проваджень за фактом оборудок із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ. Компанії бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міноборони одягу на 1,5 млрд гривень.

Також правоохоронці перевіряють причетність колишніх посадовців МОУ до оборудок, пов'язаних з компаніями Ігоря Гринкевича.

Раніше повідомлялося, що 17 січня Гринкевичу, його сину Роману та ще трьом керівникам підконтрольних компаній, оголосили підозри. Трьом фігурантам справи обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу.