Байден відреагував на слова Трампа про "заохочення" РФ до нападу на НАТО
Президент США Джо Байден відреагував на заяви свого попередника Дональда Трампа, який розповів, як погрожував союзникам "заохотити" РФ до агресії, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку. Слова Байдена наводить The Hill, повідомляє Європейська правда.
Чинний глава Білого дому назвав висловлювання Трампа "жахливими і небезпечними".
Він також попередив, що потенційний другий термін Трампа зруйнує американські міжнародні відносини і заохотить ворогів США.
"Визнання Дональда Трампа, що він має намір дати Путіну зелене світло для продовження війни і насильства, продовження його брутального нападу на вільну Україну і поширення його агресії на народи Польщі та країн Балтії, є жахливими і небезпечними", – сказав Байден.
Він також назвав ці висловлювання очікуваними від людини, "яка обіцяє правити як диктатор в перший день, якщо повернеться в Овальний кабінет, подібно до тих, кого він вихваляє".
Під час мітингу у Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.