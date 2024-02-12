Банки знизили ставки за депозитами для населення – НБУ

Банки України на початку 2024 року підвищили ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами трохи знизилися.﻿ Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Ставки за кредитами

За даними НБУ, середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у січні 2024 року у національній валюті становили 34,6% річних. Ставки зросли на 0,9 в.п.

Ставки за новими кредитами населення в іноземній валюті впали 6,4% до 5,0% річних.

Кредитний портфель банків для населення зріс на 2,1% до 227 млрд гривень.

Ставки за депозитами

Середні ставки депозитів для населення впали з 8,6% до 8,5%.

Ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 11,7% річних. Ставки за новими депозитами для населення у валюті залишилися на рівні 1,0%.

Депозитний портфель банків для населення скоротився на 2,5% до 1,051 трлн гривень.

Нагадаємо, НБУ у 2023 році розпочав цикл зниження облікової ставки, опустивши її з 25% до 15%. Облікова ставка – це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Посередньо ставка повинна визначати ціну кредитів на ринку.

За даними НБУ, ставки за гривневими кредитами фізичним особам у середньому залишалися близько 30% річних.