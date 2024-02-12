У Німеччині затримали вбивцю українського баскетболіста – МЗС

Міністерство закордонних справ України повідомило, що німецька поліція затримала вбивцю українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Про це заявив речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко, повідомляє Європейська правда.

"За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії" , – зазначив Ніколенко.

Він підкреслив, що справа перебуває на особливому контролі українського МЗС.

"Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності" , – додав речник МЗС.

Він також поінформував про стан другого українця, який постраждав під час нападу.

За словами Ніколенка, йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан стабільний, загроз його життю немає.

Раніше Федерація баскетболу України повідомила про загибель 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині, Федерація баскетболу міста Києва (ФБК) додає, що хлопець загинув внаслідок нападу.

"Володя (Єрмаков. – Ред.) і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони – українці!" , – зазначили у федерації.

У ФБК зазначають, що лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації.