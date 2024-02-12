НАБУ проводить обшуки у колишнього нардепа Пашинського

Зранку 12 лютого Служба безпеки та Національне антикорупційне бюро прийшли з обшуками до колишнього народного депутата Сергія Пашинського, повідомляє Економічна правда.

"Сьогодні зранку СБУ та НАБУ завітало з обшуком до мого помешкання. Справа щодо передачі "палива Курченка", а насправді палива кремлівської "Роснефті", державі - за часів мародерства Януковича цей олігарх наживися активами на сотні мільйонів доларів, в тому числі майже 100 тисячами тонн нафтопродуктів, які у 2014-ому році вдалося передати державним нафтовим операторам" , - написав він.

Екснардеп додав, що він у 2015 році звернувся до президента Порошенка з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом "Роснефті".

"Через свою агентуру росіяни тоді, 10 років тому, домоглися відкриття кримінального провадження №32014100070000038 від 08.05.2014. Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки" , - пише Пашинський.

Також колишній народний депутат підкреслив, що інформація про вручення йому підозри у справі - фейк.