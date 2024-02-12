Британська розвідка: Росія все більше мілітаризує вищу освіту

Розвідка Великої Британії розповіла про створення в РФ нового військового інституту, що означає дедалі більшу мілітаризацію вищої освіти в країні, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в розвідувальному огляді британського Міноборони за 12 лютого.

У розвідці зазначили, що у лютому при російській Вищій школі економіці (ВШЕ) був створений Інститут світової військово-економічної стратегії. Його засновником став російський політолог, який є прихильником жорсткої лінії, Сергій Караганов.

Очолить інститут колишній командувач Тихоокеанського флоту Сергєй Авакьянц, який раніше заявляв, що РФ перебуває у стані довготривалої конфронтації із Заходом.

У відомстві розповіли, що інститут займатиметься політикою та економікою, але зосередиться на військово-промисловому комплексі іноземних країн, а також на вивченні стратегічного стримування і ролі ядерної зброї.

Було запропоновано, що співробітники інституту будуть в основному набрані з різних факультетів ВШЕ. Він також запрошуватиме дослідників з різних військових академій, таких як Російська академія Генерального штабу.