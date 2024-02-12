Новий командувач ТрО розповів, що робив на передовій від початку вторгнення

Новопризначений командувач військами Територіальної оборони Ігор Плахута, який під час Революції Гідності керував силами Внутрішніх військ МВС, перерахував, чим займався після повномасштабного вторгнення РФ та запевнив, що залишається вірним присязі та народу, повідомляє Українська правда.

"Завжди був і залишаюся вірним Українському народові, і для мене найвище завдання – захищати нашу державу і незалежність України у Великій Війні. Впевнений, зможемо досягти Українських цілей – всі разом! Із честю прийняв наказ очолити Сили територіальної оборони ЗСУ Збройних сил України" , – зазначив він.

Плахута запевняє, що з перших днів повномасштабної війни був на фронті, безпосередньо на передовій, в тому числі на складних напрямках.

Генерал-майор перераховує посади, які обіймав раніше: заступника командувача спеціальних дій ССО ЗСУ, також майже рік виконував обов’язки заступника командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

Плахута стверджує, що особисто керував підготовкою та обороною міста Куп’янськ, займався підготовкою рубежів оборони та фортифікаційного обладнання, побудовою оперативного рубежу оборони, відсічних рубежів та кругової оборони міста, займався формуванням та підготовкою резервів для операцій на передовій.