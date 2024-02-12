У польській поліції розповіли про розслідування інциденту із розсипаним зерном

Польська поліція поки нікого не затримувала у справі інциденту з розсипаним зерном з опломбованих вантажівок, які рухалися транзитом через Польщу до Литви. Правоохоронці збирають докази, опитують свідків і планують незабаром передати матеріали справи до місцевої прокуратури. Про це заявила речниця поліції міста Хелм (Холм) Ева Чиж, повідомляє Укрінформ.

“Учора поліцейські провели відповідний огляд місця події, отримали відповідну інформацію від водіїв, було опитано свідків. Ми прагнемо встановити детальні обставини інциденту, а також виявити винуватця, який безправно відкрив ці вантажівки. На даний момент у цій справі ще нікого не затримано” , - зазначила Чиж.

Вона поінформувала, що на сьогодні матеріали цієї справи перебувають у поліції, правоохоронці ще збирають докази, а завтра їх отримає місцева прокуратура.

“У прокуратурі визначатимуть, в якому напрямку далі вестиметься провадження” , - підкреслила речниця поліції. ﻿

За словами посла України в Польщі Василя Зварича, Україна вимагає притягнути винних до відповідальності через інцидент із розсипаним зерном з українських вантажівок . Він зазначив, що такі методи польських протестувальників на кордоні не повинні толеруватися в європейській цивілізованій країні, не кажучи вже про моральну сторону цієї провокації.

Поліція польського міста Холм з’ясовує деталі інциденту, який стався в неділю з вантажівками з українським зерном біля прикордонного пункту пропуску в Дорогуську. За даними поліції, фермери, які протестували неподалік, зупинили три українські вантажівки та висипали з них частину зерна на дорогу.