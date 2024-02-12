Погрози Трампа про вихід з НАТО варто сприймати серйозно – Болтон

Колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що його погрози вийти з НАТО у разі повернення до влади слід сприймати серйозно, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав під час дискусії в ефірі MSNBC.