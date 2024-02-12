Погрози Трампа про вихід з НАТО варто сприймати серйозно – Болтон
Колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що його погрози вийти з НАТО у разі повернення до влади слід сприймати серйозно, повідомляє Європейська правда.
Про це він сказав під час дискусії в ефірі MSNBC.
"Думаю, заяви Трампа слід сприймати цілком серйозно. Дуже багато хто зараз не сприймає це так – прихильники Трампа, і опоненти теж. Коли він каже, що хоче виходу США з НАТО – думаю, це дуже реальна погроза, і вона мала б надзвичайно погані наслідки для США. І не лише у Північноатлантичному регіоні, а набагато ширше", – наголосив Болтон.