Війська РФ купують Starlink через треті країни – розвідка

В Головному управлінні розвідки заявили, що системи супутникового зв'язку Starlink надходять у продаж до РФ через треті країни, але триває робота з "нейтралізації цієї загрози". Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Росія продовжує працювати через так званий паралельний імпорт, а по суті - контрабанду. Так, через треті країни, ми не будемо називати конкретні країни, ця інформація потребує уточнення, але Starlink у вільному продажі на території РФ, на відкритих онлайн-майданчиках...

Ніхто не стверджує, що офіційно відбувається продаж Starlink росіянам. Але сьогодні РФ - не лише країна-терорист номер один, а і країна-контрабандист номер один, тому це проблема, над якою сьогодні працюють" , – сказав представник ГУР.

Юсов зазначив, що у нововму році росіяни почали більш "системно і налагоджено" використовувати Starlink на лінії фронту: "На ці пристрої та девайси окупанти роблять ставку. Звісно, триває робота з нейтралізації цієї загрози. Ми зараз усі загрози розкривати не будемо" .

Раніше у ГУР підтвердили, що росіяни використовують на фронті системи супутникового зв'язку Starlink. Згодом американський мільярдер Ілон Маск заявив, що Starlinks ніколи не продавалися прямо чи опосередковано Росії.