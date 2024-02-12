У Польщі хочуть перевіряти все україське зерно, яке йде транзитом

Польські служби перевірятимуть на кордоні все українське збіжжя, яке йде транзитом через країну до інших країн та портів. Про це заявив заступник міністра сільського господарства і розвитку села РП Міхал Колодзєйчак, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні підуть чіткі вказівки, що ми перевірятимемо все збіжжя на кордоні (з Україною – ред.), яке підлягає пломбуванню, підлягає експорту, і є тільки транзитним збіжжям” , - заявив Колодзєйчак.

Заступник міністра пояснив, що це робитиметься тому, що після того, яке це збіжжя потрапляє транзитом до Німеччини і там з’ясовується, що воно поганої якості, то воно “на 99% повертається до Польщі вже як європейське збіжжя”. Він додав, що схожі випадки є також в портах.

“Це збіжжя не повертається в Україну, а до Польщі” , - наголосив Колодзєйчак.

Він зазначив, що звернеться щодо отримання детальних даних про українське збіжжя, яке було повернуте до Польщі як неякісне з Німеччини та портів.

Польський урядовець повідомив, що він також доручить створити інформаційну платформу, за допомогою якої польські аграрії зможуть повідомляти про проблеми та порушення в телефонному та онлайн-режимі безпосередньо до міністерства.

Як відомо, прем’єр Польщі Туск в неділю заявив, що наростаючі економічні проблеми, зокрема, ситуація на кордоні з польськими аграріями і перевізниками, може призвести до зростання антиукраїнських сентиментів у Польщі. Глава польського уряду також зауважив, що слід знайти відповідь на питання, чому, попри ембарго, все ще багато агропродукції з України перетинає кордон, і в цьому контексті слід звернути увагу на роботу прикордонних служб.

Туск поінформував, що вибіркові перевірки щодо вантажних перевезень розпочалися також на польсько-литовському кордоні. Він підкреслив, що Варшава стежитиме також за польсько-литовським кордоном у контексті можливого потрапляння до Польщі українських агропродуктів.