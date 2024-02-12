Цілодобова робота ТЦК: у ЗСУ поки не можуть пояснити, що зміниться

Кабінет міністрів розширив повноваження територіальних центрів комплектування (військкоматів) та дозволив їхню цілодобову роботу. Спікер Сухопутних військ Володимир Фітьо заявив, що поки що складно сказати, що зміниться на практиці в мобілізації, повідомляє Ліга.net.

За його словами, необхідно отримати роз'яснення безпосередньо від ТЦК щодо рішення уряду.

Рішення Кабміну передбачає, що під час мобілізації чи воєнного стану військкомати отримують право цілодобово:

— розглядати справи про адміністративні порушення та накладати штрафи;

— організовувати з певною періодичністю проведення медичних оглядів та психологічних обстежень військово-лікарськими комісіями;

— вести персональний облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів, а також транспорту, що підлягає передачі Силам оборони.