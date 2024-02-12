ЗСУ не фіксують потужні угруповання РФ для нового наступу на Харківщину – речник
Керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив в ефірі телемарафону, що ЗСУ не фіксують "потужних" угруповань російських військ з метою повторного наступу на Харківську область, повідомляє Ліга.net.
За його словами, росіяни "у будь-якому разі не матимуть шансів для реалізації планів".
"Наші Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів навіть уздовж лінії фронту", – сказав Євлаш.
Він зазначив, що з початку великої війни на цьому напрямку фронту продовжують встановлювати фортифікаційні споруди на випадок, якщо росіяни знову підуть у наступ.
"Цей процес відбувається постійно. Звичайно, що постійно необхідно підвозити якісь матеріали, будувати якісь блокпости, оборонні рубежі. Не лише на цьому напрямку, а й на Лимано-Куп'янському постійно посилюється фортифікація і для цього вживають усіх необхідних заходів", – сказав Євлаш.