ЗСУ не фіксують потужні угруповання РФ для нового наступу на Харківщину – речник

Керівник пресслужби Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш заявив в ефірі телемарафону, що ЗСУ не фіксують "потужних" угруповань російських військ з метою повторного наступу на Харківську область, повідомляє Ліга.net.

За його словами, росіяни "у будь-якому разі не матимуть шансів для реалізації планів".

"Наші Сили оборони готові до будь-якого розвитку подій, постійно відстежується будь-яке переміщення окупантів навіть уздовж лінії фронту" , – сказав Євлаш.

Він зазначив, що з початку великої війни на цьому напрямку фронту продовжують встановлювати фортифікаційні споруди на випадок, якщо росіяни знову підуть у наступ.