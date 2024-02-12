"Армія відновлення": до робіт залучили майже 88 тисяч безробітних

Станом на 12 лютого від початку проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт залучено 87 852 безробітних, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби зайнятості.

На заробітну плату безробітним було спрямовано 582 мільйонів гривень.

Найбільше направлень на виконання зазначених робіт видали у Харківській області – 17 180. Також серед областей із найбільшою кількістю залучених безробітних Донецька (11 170), Київська (10 634), Полтавська (10 405) та Чернігівська (9 658).

Загалом до проєкту "Армія відновлення" залучено 19 регіонів.

Оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць.

Станом на 1 січня 2024 року в Україні зареєстровано 96,1 тис. безробітних, торік цей показник дорівнював 186,51 тис. осіб.

Нагадуємо:

Від початку старту проєкту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт залучили 83,6 тис безробітних. На заробітну плату спрямовано 560 млн грн.