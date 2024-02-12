The Times: Британські постачальники експортували до Росії важливі деталі для дронів

Постачальники з Великої Британії за перші 10 місяців 2023 року експортували в Росію найважливіші компоненти, включно з напівпровідниками і безпілотниками, на суму понад 100 млн доларів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє у матеріалі британського видання The Times.

Вказується, що товар на суму близько 15 млн доларів було передано до РФ безпосередньо зі складів Великої Британії.

Автори публікації наголошують, що ця цифра свідчить про різке скорочення торгівлі між Росією і Британією порівняно з 2022 роком, коли було експортовано найважливіших компонентів на суму близько 770 млн дол. Але майже через два роки після початку повномасштабної війни в Україні британські технології досі знаходять свій шлях у російську армію, часто завдяки третім країнам.

У матеріалі йдеться про те, що раніше в російській зброї було виявлено 28 компонентів британського походження, а американського – понад 2000. Багато компонентів, хоча й не обов’язково підпадають під санкції, є важливими для російської зброї та не можуть вироблятися в країн

Більшість британських товарів, які постачають до РФ, – це напівпровідникові та електронні компоненти. Але 2023 року в Росію також потрапили виготовлені в Британії верстати з "комп’ютерним числовим управлінням" (КЧУ) на суму приблизно 1,5 млн дол.

Автори статті нагадують, що в листопаді США наклали санкції на всіх великих російських імпортерів інструментів із КЧУ, включно з деякими з них, які поставили обладнання на суму менш ніж 200 тисяч доларів після повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що деякі компанії збільшили поставки в РФ у 2023 році шляхом нарощування експорту з Британії або виробничих потужностей за кордоном.

Серед них FTDI – британський виробник напівпровідників, який, за даними газети, виготовив мікросхеми, знайдені в покинутому російському танку в Броварах Київської області в березні 2022 року.

Видання також повідомляє, що торік до РФ було імпортовано компонентів FTDI на близько 1,5 млн доларів (2022 року – на 500 тисяч доларів).