Зеленський провів першу Ставку з головкомом Сирським: що обговорили

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в оновленому складі, де обговорювалися пріоритетні питання, зокрема було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив глава держави в соцмережах.

"Перша Ставка в оновленому складі.

Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору.

Доповіді головкома Сирського та начальника Генерального штабу Баргилевича, представників розвідок, командувачів оперативно-стратегічних угруповань військ.

Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ".

Президент додав, що було заслухано доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей щодо подальшої розбудови багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.

За словами Зеленського, було ухвалено рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.