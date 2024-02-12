Кулеба прокоментував інцидент з українським зерном на кордоні з Польщею
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба різко прокоментував інцидент із зіпсованим українським зерном на кордоні України та Польщі напередодні, повідомляє Європейська правда.
Про це він написав у Twitter (X).
Голова МЗС назвав псування українського зерна на польському кордоні неприпустимим і наголосив, що будь-який фермер "повинен знати, скільки важкої праці потрібно, щоб виростити зерно, особливо у воєнний час".
"Заради дружніх українсько-польських відносин винні у цій провокації мають бути притягнуті до відповідальності", – додав Кулеба.
Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.
У неділю біля КПП "Дорогуськ" протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.
Посольство України у Польщі очікує рішучої реакції польської сторони після інциденту на кордоні.