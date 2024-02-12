Апеляційний суд обрав запобіжний захід Лієву з альтернативою застави

Апеляційний суд задовольнив скаргу прокурора та застосував до екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє пресслужба Офісу генпрокурора в коментарі УП, відео, оприлюднене на Facebook-сторінці Лієва.

"Суд задовольнив апеляцію прокурора та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (до 8 квітня включно) з правом внесення застави у розмірі 50 млн грн експосадовцю Міноборони, який підозрюється у заволодінні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ".

Деталі: Сам підозрюваний у записаному в суді коментарі сказав, що шокований нинішнім рішенням суду, він назвав розмір застави неспівставним зі своїми зарплатою та доходами. Лієв наголосив, що співпрацював зі слідством, приходив на всі допити і т.д.

Ексчиновник заявив, що має намір звертатися до Європейського суду з прав людини.

Що передувало: Екскерівник департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександр Лієв заявив, що публічно пройде поліграф, щоб довести свою невинуватість.

5 лютого Лієв пройшов поліграф, але за даними журналістів, у нього виникли труднощі з питанням про вказівки від керівництва.

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