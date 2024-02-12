ЗМІ: Засідання у форматі "Рамштайн" пройде онлайн та без голови Пентагону

Засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться онлайн через термінову госпіталізацію міністра оборони США Ллойда Остіна, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив американський чиновник з посиланням на Reuters.

За його словами, Остін не братиме участь у засіданні Контактної групи, а також зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яка відбудеться в Брюселі.

Планувалося, що Остін особисто очолить наступне засідання контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 14 лютого.

Однак 12 лютого Ллойда Остіна знову госпіталізували через проблеми з сечовим міхуром.

Нагадаємо, 1 січня Остіна госпіталізували. Пентагон не повідомляв про це до 5 січня. Президент США Джо Байден не має наміру звільняти Остіна, як цього вимагали деякі республіканці. Пізніше стало відомо, що Остіну діагностували рак простати.

14 січня у Білому Домі повідомили, що Остіну може знадобитися додаткове перебування в клініці через рак простати.