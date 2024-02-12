Митна служба: Поляки блокують 5 пунктів пропуску на кордоні

Станом на вечір понеділка 12 лютого на польському боці кордону України та Польщі блокують роботу п’яти пунктів пропуску, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила у своєму Telegram-каналі Державна митна служба України.

Перед КПП "Дорогуськ – Ягодин" польські фермери з 9 лютого блокують переміщення вантажних транспортних засобів. За попередню добу там було оформлено 89 вантажівок на в'їзд, і лише 5 – на виїзд.

Черга перед КПП "Дорогуськ" наразі становить 650 вантажівок.

З 12 лютого також розпочалося часткове блокування окремих категорій транспортних засобів у пункті пропуску "Зосин – Устилуг".

Рух легкових автомобілів, автобусів, вантажних транспортних засобів до 3,5 тонн здійснюється на КПП без обмежень. Пропуск автомобілів більше 3,5 тонн здійснюється по 3 одиниці на годину у кожному напрямку руху.

Триває страйк перед пунктами пропуску "Гребенне – Рава-Руська", "Долгобичув – Угринів". Польські фермери продовжують перешкоджати переміщенню вантажних транспортних засобів з України. Наразі на виїзд оформлюється близько 10 вантажівок на добу.

На КПП "Шегині – Медика" спостерігається часткове перешкоджання стабільній роботі пункту пропуску.

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.

Посольство України у Польщі очікує рішучої реакції польської сторони після інциденту на кордоні.