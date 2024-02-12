Терехов: В Харкові перевірять всі небезпечні об'єкти на тлі ворожих обстрілів

Влада Харкова доручила провести перевірки АЗС, нафтобаз та інших небезпечних об'єктів в місті після жахливих наслідків обстрілу міста в ніч проти 10 лютого, коли загинули 7 мирних жителів, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів та інші небезпечні обʼєкти на території Харкова" , — зазначив він.

Терехов закликав бізнесменів з розумінням поставитися до таких перевірок, адже необхідно зробити все для того, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку Росії.

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого оккупанти атакували Харків БПЛА "Shahed". Уламки потрапили в АЗС. Паливо розтіклося по вулиці та зайнялося. Через пожежу знищено 14 приватних будинків. Внаслідок пожежі загинули семеро людей. Серед загиблих троє дітей: немовля, 4 та 7 років.

Одна із загиблих – багатодітна мати – прокурор Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Ольга Путятіна. Жінка, її чоловік та троє дітей згоріли живцем. А в іншому будинку загинули 66-річний чоловік та його 65-річна дружина.