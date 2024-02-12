Офіцеру Росгвардії оголошено підозру за тортури українців у Гостомелі

Заступнику командира по роботі з особовим складом загону мобільного особливого призначення "Ратибор" управління Росгвардії по Красноярському краю РФ повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни під час окупації Гостомеля Київської області в березні 2022 року, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, під час окупації Гостомеля у березні 2022 року підозрюваний спільно з підлеглими утримували близько 100 осіб у трьох непрацюючих морозильних камерах на території авіаційного підприємства. У найменшій камері площею 6 кв. м перебувало 15 осіб, у найбільшій — близько 30 і більше.

Серед утримуваних були цивільні та військовополонені. Людям не давали достатньої їжі, не надавали медичної допомоги. Більшість з них постійно знаходилась із зав’язаними очима. Температура цих приміщень була максимально несприятлива для перебування. Крім того, були відсутні вентиляція, світло, місця для сну та вбиральні.

Людей катували електричним струмом, позбавляли повітря, одягнувши на голову поліетиленовий пакет, та імітували розстріл. Також їх били руками, ногами, прикладом автоматів. Так окупантри намагались отримати від утримуваних інформацію про військово-політичне керівництво України, ЗСУ та осіб, які брали участь в АТО/ООС. Потерпілі зазнали сильного фізичного болю та психологічного страждання.

За даними Національної поліції, з 8 по 17 березня 2022 року російський військовослужбовець спільно зі своїми поплічниками утримував людей у непрацюючій морозильній камері колишньої їдальні ДП "Антонов".

За словами одного з постраждалих, росіяни розстрілювали людей. Також вони знущалися над жінками.

"Нас привезли в ліс та кинули в яму, де вже були вбиті хлопці. Згодом привели інших двох чоловіків, яких розстріляли у нас на очах та кинули на нас зверху. Ми укривалися тілами, тому що було дуже холодно. Далі російські військовослужбовці перевезли нас до приміщення морозильної камери, де розпочала допит ФСБ. Жінки були теж. Через стінку ми їх чули. Вночі над ними знущалися, вони кричали. А одна із жінок була хвора на онкологію, ми чули як вона це неодноразово казала, що їй потрібні ліки. Окупанти не давали їй ніяких медикаментів, вона плакала від болю" , — розповідає потерпілий Юрій.

За фактом порушення законів та звичаїв війни вчинене за попередньою змовою групою осіб, слідчі поліції Київщини повідомили 47-річному військовому РФ про підозру (ч.1 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).