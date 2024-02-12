Шольц відреагував на слова Трампа про "заохочення Росії" до нападу на НАТО
Канцлер Німеччини Олаф Шольц різко висловився в бік колишнього президента США Дональда Трампа, який напередодні заявив, що "заохочував би Росію" напасти на країни НАТО, які недостатньо вкладають в оборону, повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє Welt.
На спільній пресконференції з прем'єр-міністром Польщі в Берліні 12 лютого Шольц назвав заяви Трампа небезпечними.
"Обіцянка НАТО про захист застосовується беззастережно. Всі за одного. Один за всіх", – наголосив він.
Шольц також пояснив, що він хотів би прояснити у світлі нинішньої ситуації: "Будь-яка релятивізація гарантій допомоги з боку НАТО є безвідповідальною і небезпечною і відповідає виключно інтересам Росії. Ніхто не повинен гратися або мати справу з безпекою Європи".
Окремо канцлер Німеччини наголосив на спільності дій із Польщею, "особливо в той час, коли російський імперіалізм загрожує нашій спільній безпеці в Європі".
"Саме тому ми стоїмо один за одного в ЄС і в НАТО. Це означає, і це дуже важливо для мене, що безпека Польщі – це також і наша безпека", – підсумував Шольц.
Нагадаємо, під час мітингу в Південній Кароліні Трамп згадав, як за часів свого президентства погрожував "заохотити Росію" напасти на одного з членів НАТО, які не виконують фінансові зобов’язання перед Альянсом.
Колишній радник з нацбезпеки США в адміністрації Дональда Трампа Джон Болтон вважає, що його погрози вийти з НАТО у разі повернення до влади слід сприймати серйозно.
Президент Європейської ради Шарль Мішель назвав слова Трампа безвідповідальними. А в Білому домі раніше назвали "ненормальними" погрози Трампа заохотити РФ до агресії проти союзників.