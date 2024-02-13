ISW: У РФ хочуть ще більше обмежити діяльність опозиційних медіа
На думку фахівців Інституту вивчення війни (ISW), російська Дума розглядає законопроєкт, який обмежить діяльність опозиційних ЗМІ в Росії в довгостроковій перспективі, повідомляє Українська правда.
В огляді зазначають, що російська Держдума розглядає законопроєкт про обмеження в'їзду в Росію осіб, яких російський уряд визначає як "небажаних".
Аналітики припускають що, ймовірно, це є частиною постійних зусиль з цензури опозиційних ЗМІ та руйнування зв'язків між Росією та іноземними і міжнародними неурядовими організаціями.
Голова комітету Думи РФ з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов оголосив 12 лютого, що він та інші депутати подали законопроєкт, який дозволить російському уряду визначати іноземні організації, засновники або учасники яких, ймовірно, пов'язані з іноземними урядами, як "небажані".
Законопроєкт також заборонятиме в'їзд до Росії іноземцям та особам без громадянства, які беруть участь у діяльності таких "небажаних" організацій.
Фахівці відзначають: цей законопроєкт, ймовірно, заборонить в'їзд до Росії журналістам російських опозиційних ЗМІ, що базуються за межами Росії, та іноземним ЗМІ з російським мовленням (таким як британська BBC та німецька Deutsche Welle), тим самим обмеживши їхню можливість висвітлювати внутрішні справи РФ, а також, ймовірно, ще більше заблокує роботу міжнародних та іноземних неурядових організацій в Росії.
В ISW додають, що російська влада також може висунути кримінальні звинувачення і позбавити російського громадянства осіб, визнаних винними в участі в "небажаних" організаціях.
Нещодавно Піскарьов оголосив, що Держдума розглядає ще один законопроєкт, який забороняє російським громадянам і компаніям розміщувати рекламу на платформах, що належать організаціям, визначеним як "іноземні агенти", ймовірно, з метою використання фінансового примусу для цензури російських опозиційних ЗМІ та критично налаштованих російських ультранаціоналістичних військових блогерів.
За оцінками ISW, Кремль намагається консолідувати контроль над російським інформаційним простором і придушити інакомислення напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року, хоча цей законопроєкт, ймовірно, серйозно обмежить діяльність опозиційних ЗМІ в Росії в довгостроковій перспективі.
Ключові висновки ISW за 12 лютого
- Головне управління військової розвідки України повідомило, що бойовики ліванської "Хезболли" та Корпусу вартових ісламської революції готують російських операторів безпілотників на авіабазі Шайрат у Сирії.
- Російська Державна Дума розглядає законопроєкт про обмеження в'їзду в Росію осіб, яких російський уряд визначає як "небажаних", що, ймовірно, є частиною постійних зусиль з цензури опозиційних ЗМІ та нищення зв'язків між Росією та іноземними й міжнародними неурядовими організаціями.
- Борис Надєждін, єдиний відкритий антивоєнний кандидат у президенти Росії, подав два позови до Верховного суду Росії, оскаржуючи відмову Центральної виборчої комісії Росії зареєструвати його кандидатом, оскільки Кремль продовжує зусилля з придушення опозиції, намагаючись зберегти видимість легітимності президентських виборів.
- ЄС починає робити конкретні кроки щодо можливого використання заморожених російських активів для допомоги Україні.
- Українські сили нещодавно здійснили підтверджені просування поблизу Кремінної, Донецька та на заході Запорізької області, а росіяни здійснили підтверджені просування поблизу Куп'янська та Кремінної.
- Південнокорейське інформаційне агентство Yonhap повідомило 12 лютого, що Північна Корея розробила 240-мм керований снаряд системи залпового вогню, який може експортувати до Росії.
- Російська влада продовжує використовувати молодіжні програми для русифікації української молоді.