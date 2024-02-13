ISW: У РФ хочуть ще більше обмежити діяльність опозиційних медіа

На думку фахівців Інституту вивчення війни (ISW), російська Дума розглядає законопроєкт, який обмежить діяльність опозиційних ЗМІ в Росії в довгостроковій перспективі, повідомляє Українська правда.

В огляді зазначають, що російська Держдума розглядає законопроєкт про обмеження в'їзду в Росію осіб, яких російський уряд визначає як "небажаних".

Аналітики припускають що, ймовірно, це є частиною постійних зусиль з цензури опозиційних ЗМІ та руйнування зв'язків між Росією та іноземними і міжнародними неурядовими організаціями.

Голова комітету Думи РФ з безпеки і протидії корупції Василь Піскарьов оголосив 12 лютого, що він та інші депутати подали законопроєкт, який дозволить російському уряду визначати іноземні організації, засновники або учасники яких, ймовірно, пов'язані з іноземними урядами, як "небажані".

Законопроєкт також заборонятиме в'їзд до Росії іноземцям та особам без громадянства, які беруть участь у діяльності таких "небажаних" організацій.

Фахівці відзначають: цей законопроєкт, ймовірно, заборонить в'їзд до Росії журналістам російських опозиційних ЗМІ, що базуються за межами Росії, та іноземним ЗМІ з російським мовленням (таким як британська BBC та німецька Deutsche Welle), тим самим обмеживши їхню можливість висвітлювати внутрішні справи РФ, а також, ймовірно, ще більше заблокує роботу міжнародних та іноземних неурядових організацій в Росії.

В ISW додають, що російська влада також може висунути кримінальні звинувачення і позбавити російського громадянства осіб, визнаних винними в участі в "небажаних" організаціях.

Нещодавно Піскарьов оголосив, що Держдума розглядає ще один законопроєкт, який забороняє російським громадянам і компаніям розміщувати рекламу на платформах, що належать організаціям, визначеним як "іноземні агенти", ймовірно, з метою використання фінансового примусу для цензури російських опозиційних ЗМІ та критично налаштованих російських ультранаціоналістичних військових блогерів.

За оцінками ISW, Кремль намагається консолідувати контроль над російським інформаційним простором і придушити інакомислення напередодні президентських виборів у Росії в березні 2024 року, хоча цей законопроєкт, ймовірно, серйозно обмежить діяльність опозиційних ЗМІ в Росії в довгостроковій перспективі.

Ключові висновки ISW за 12 лютого