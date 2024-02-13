Між Азербайджаном та Вірменією відбулася перестрілка, є поранені

Вранці 13 лютого Міноборони Вірменії заявило, що військові Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, внаслідок чого є поранені, напередодні через обстріл з боку Вірменії був поранений азербайджанський прикордонник, повідомляє Українська правда.

"13 лютого, починаючи з 05:30, підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих у районі Неркін Ханд, унаслідок чого, за попередніми даними, у вірменської сторони є поранені" , – заявили у вірменському Міноборони.

Деталі: Ввечері 12 лютого інформаційне агентство AZERTAC повідомляло, що з позицій ЗС Вірменії в напрямку Зангіланського району вівся вогонь, азербайджанський прикордонник зазнав поранення.