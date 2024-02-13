Курс валют НБУ на 13 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 13 лютого 2024 року
Курс долара, порівняно з 12 лютого, зріс на 27 коп. до 37.8951 за 1 долар.
Євро подорожчав на 30 коп. до 40.8092 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 47.8047 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 33 коп. до 43.2864 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 9.4424 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.895 100
|EUR
|Євро
|40.809 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.804 700
|CHF
|Швейцарський франк
|43.286 400
|PLN
|Польський злотий
|9.442 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.