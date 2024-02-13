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Курс валют НБУ на 13 лютого

Курс валют НБУ на 13 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 13 лютого 2024 року

Курс долара, порівняно з 12 лютого, зріс на 27 коп. до 37.8951 за 1 долар.

Євро подорожчав на 30 коп. до 40.8092 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 47.8047 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 33 коп. до 43.2864 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 9.4424 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 37.895 100 +0.2717
EUR Євро 40.809 200 +0.2963
GBP Фунт стерлінгів 47.804 700 +0.3879
CHF Швейцарський франк 43.286 400 +0.3324
PLN Польський злотий 9.442 400 +0.0661

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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