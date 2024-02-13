Курс валют НБУ на 13 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 13 лютого 2024 року

Курс долара, порівняно з 12 лютого, зріс на 27 коп. до 37.8951 за 1 долар.

Євро подорожчав на 30 коп. до 40.8092 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 47.8047 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 33 коп. до 43.2864 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подорожчав на 7 коп. до 9.4424 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 37.895 100 EUR Євро 40.809 200 GBP Фунт стерлінгів 47.804 700 CHF Швейцарський франк 43.286 400 PLN Польський злотий 9.442 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.