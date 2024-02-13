Південна Корея готова відповісти КНДР на нові випробування ракет

Південнокорейські військові заявили, що вони готові "переважно" відповісти на будь-які північнокорейські провокації, оскільки Пхеньян нагнітає напруженість серією нових випробувань зброї, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Напередодні Північна Корея заявила, що розробила керовану реактивну систему залпового вогню калібру 240 мм і систему балістичного контролю для розширення свого арсеналу зброї.

Об'єднаний комітет начальників штабів (ОКНШ) заявив, що виявив і проконтролював випробувальні стрільби Північної Кореї в режимі реального часу в неділю вдень і спільно зі Сполученими Штатами проаналізував їхні характеристики.

"Наші збройні сили підтримують позицію, здатну дати нездоланну відповідь на артилерійські провокації Північної Кореї, постійно відстежуючи розвиток її озброєнь і зміцнюючи наші можливості стримування і реагування" , - заявив представник ОКНШ полковник Лі Сун Чжун.

Лі сказав, що військові не одразу оприлюднили інформацію, оскільки ракетна установка не підпадає під рамки розкриття інформації, як зазначено в протоколі. Зазвичай ОКНШ розкриває інформацію про випробування балістичних ракет і великих озброєнь Півночі.

За даними військових джерел, КНДР провів випробувальні стрільби з реактивної системи залпового вогню в бік Жовтого моря з району поблизу західного портового міста Нампхо в неділю.

Відомо, що 240-міліметрова система залпового вогню Півночі розгорнута поблизу кордону, становлячи потенційну загрозу для столиці Півдня. Останнє випробування було проведено всього за кілька днів до дня народження покійного лідера Кім Чен Іра.

Провокації Північної Кореї

Протягом останніх тижнів лідер КНДР Кім Чен Ин зробив низку заяв, що свідчать про його бажання та готовність розпочати війну з Південною Кореєю.

Зокрема, він закликав зміцнити військово-морські сили країни для "посилення підготовки до війни" та захисту морського суверенітету. А КНДР протягом тижня провела три раунди запусків крилатих ракет, у тому числі й тестові випробування нового стратегічного крилатого ракети, що запускається з підводного човна.

Днями Кім Чен Ин заявив про "законне право" знищити Південну Корею. Він знову загрожує своєму сусідові після того, як на початку року виключив концепцію мирного об'єднання із національної політики КНДР.

Водночас ЗМІ пишуть і про те, що Пхеньян має вагому причину не розпалювати конфлікт, оскільки темпи зростання економіки Північної Кореї досягли найвищого рівня майже за десятиліття через продаж озброєнь Росії.