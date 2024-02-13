Джонсон дав зрозуміти, що не постачить на голосування проєкт про допомогу Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон розкритикував текст пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України, який наразі погоджують у Сенаті, повідомляє Європейська правда.

У своїй заяві спікер розкритикував пакет за виключення положень про безпеку кордонів.

За його словами, "законопроєкт Сенату про зовнішню допомогу замовчує найбільш нагальну проблему, що стоїть перед нашою країною".

Джонсон дав зрозуміти не винесе проєкт на голосування у Палаті представників, якщо він пройде через Сенат.

"За відсутності жодних змін у прикордонній політиці від Сенату, Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями на власний розсуд. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату" , – зазначив він.

У понеділок Сенат США проголосував за завершення дебатів щодо тексту пакетного законопроєкту, до якого входять кошти на підтримку України.

Вихідними сенатор-демократ Кріс Мерфі висловив думку, що Сенат остаточно схвалить проєкт у першій половині цього тижня.

Нагадаємо, проєкт розглядають без частини, що стосується найболючішого питання про південний кордон, після того, як початковий проєкт заблокували республіканці.

Проте Дональд Трамп перед голосуванням у неділю висловився і проти продовження допомоги іншим країнам з боку США, окрім як у вигляді позики.

Поки невідомо, чи погодяться республіканці у Палаті представників підтримати проєкт, якщо він буде схвалений у Сенаті.