В Італії госпіталізували міністра оборони Крозетто
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був терміново доставлений до лікарні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
За словами представників міністерства оборони Італії, після постійного болю від учорашнього ранку Крозетто з'явився (один і пішки) в приймальний покій лікарні Сан-Карло-ді-Нансі з сильними болями в грудях.
Його негайно обстежили, а потім зробили коронарографію.
Про причину не повідомляють, але джерела в лікарні кажуть, що це може бути перикардит.