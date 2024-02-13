Росіяни купують термінали Starlink у арабських країнах – ГУР

Росія закуповує термінали супутникового інтернету Starlink та інші засоби зв'язку для використання у війні проти України в арабських країнах.

Про це заявили﻿ в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

У свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink.

За словами одного з окупантів, "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…", а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів.