Росіяни купують термінали Starlink у арабських країнах – ГУР
Росія закуповує термінали супутникового інтернету Starlink та інші засоби зв'язку для використання у війні проти України в арабських країнах.
Про це заявили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.
У свіжому радіоперехопленні російські окупанти обговорюють відповідні можливості придбання терміналу супутникового зв’язку Starlink.
За словами одного з окупантів, "арабы привозят все: провода, вайфай, роутер…", а вартість закупівлі пристрою Starlink становить 200 тисяч рублів.