Прикордонники розповіли про ситуацію з вантажівками на кордоні з Польщею

Станом на ранок вівторка в чергах на кордоні України та Польщі стоять близько 1250 вантажних засобів.﻿﻿ Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Станом на зараз це п’ять пунктів пропуску (де блокують рух для вантажівок - ред.). Пропускається невеличка кількість вантажівок. За годину по кожному з напрямків можуть пропускати 1-3 вантажівки – як в бік Польщі, так і на виїзд з країни. Все залежить від організаторів та учасників, їхнього бажання пропустити вантажні авто. Не блокується рух для інших категорій транспорту" , – зазначив Демченко.

Речник ДПСУ зазначив, що сьогодні у чергах перебувають десь 1250 вантажівок.﻿ Найбільше – навпроти "Ягодина" та "Рави Руської" з польського боку. Краща ситуація по напрямках "Устилуг" та "Угринів" – там черги практично відсутні.

"Кожен напрямок має свої особливості: десь перетинати кордон можуть вантажівки вагою понад 7,5 тонн, тобто великі вантажні транспортні засоби. Наприклад, по напрямках "Устилуг" та "Угринів" можуть перетинати кордон вантажівки менші або ж порожні вантажівки вагою понад 7,5 тонн.

Ми також бачимо зменшення кількості вантажних засобів, які б могли перетнути кордон. Особливо це відчувається у напрямку пункту пропуску "Ягодин". Раніше, коли рух не блокувався, цей пункт пропуску перетинало 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Але, наприклад, вчора кордон на цьому напрямку перетнуло 95 вантажівок, 7 з яких – в бік Польщі, а інші – в бік України" , – додав Демченко.

Нагадаємо, у п'ятницю фермери з усієї Польщі розпочали чергову акцію протесту, що, як очікується, триватиме 30 днів. Вона передбачає, серед іншого, блокування доріг і прикордонних переходів з Україною.

У неділю біля КПП "Дорогуськ" протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок, які перетнули кордон.

Посольство України у Польщі очікує рішучої реакції польської сторони після інциденту на кордоні.