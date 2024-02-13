Україна заслуговує на $42 млрд фіндопомоги для "підтримки успіхів" – МВФ

Для підтримки досягнутих успіхів Україні необхідна міжнародна фінансова допомога у розмірі 42 млрд доларів﻿. Про це заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва в інтерв'ю CNBC, повідомляє Економічна правда.

За її словами Україна заслуговує на підтримку міжнародної спільноти своїми дуже розважливими внутрішніми діями.

"Вони зібрали податків на 36% ВВП. Я не знаю багато країн, які це роблять навіть без війни. Вони знизили інфляцію з 27% до 5%. Вони відновили перспективи економічного зростання, яке зараз становить 4,5%" , – зазначила Георгієва.

Крім того, Георгієва наголошує, що без міжнародної підтримки всі ці здобутки можуть бути втрачені.

"Дуже добре, що Євросоюз одноголосно підтримав пакет фінансової допомоги обсягом 50 млрд євро, і я дуже сподіваюся, що Конгрес США прийде до рішення, яке забезпечить цю дуже цінну підтримку для України" , – додала Георгієва.

Очільниця МВФ підкреслила, що Україна, яка бореться за міжнародний порядок і повагу до суверенітету, насправді бореться не лише за себе, вона бореться за те, щоб світ був стабільнішим і кращим місцем для бізнесу для всіх.