У Молдові пояснили, чому вчасно не виявили "Шахед"

У Молдові військові радари і системи раннього попередження не змогли вчасно виявити російський дрон, який впав біля кордону з Україною. Про це Radio Chișinău повідомили у відділі комунікацій оборонного відомства країни, повідомляє Європейська правда.

У Міністерстві розповіли про причини того, чому російський дрон не вдалось виявити вчасно.

"Основна причина – мала висота польоту цілі, мала відбиваюча площа осколків і велика відстань до цілі, в тому числі через кривизну місцевості" , – зазначили в Міноборони.

Нагадаємо, збитий безпілотник виявили біля села Етулія Вулканештського району, що неподалік від українських Болграда і Рені, про знахідку повідомили вдень 11 лютого. Бойова частина дрона містила близько 50 кг вибухової речовини, його підірвали.