У німецькій поліції розповіли деталі про нападника на баскетболіста-українця

У німецькій поліції розповіли нові подробиці про 15-річного нападника, який смертельно поранив 17-річного українського баскетболіста Володимира Єрмакова, ще один зараз перебуває у важкому стані у лікарні, повідомляє Європейська правда.

За словами офіцера поліції, нападник завдав двом українцям щонайменше дев'ять ударів ножем лише в груди та живіт.

"Йому, очевидно, було байдуже, що хтось загине. І не було жодних ознак каяття, коли його заарештували. Мабуть, він заціпенів від багатьох кримінальних злочинів і зіткнень з поліцією" , – зазначив представник поліції.

Крім двох українців 15-річний німець турецького походження також напав на 13-річну дівчинку з Лівану та 14-річного школяра з Сирії. Вони хотіли прийти на допомогу, коли побачили, що підліток вдарив ножем баскетболістів.

"Вони отримали так звані поранення рук і кистей. Вони отримали серйозні поранення, але, на щастя, не небезпечні для життя. Одного з них вже виписали з лікарні" , – розповів слідчий.

Правоохоронці підкреслили, що до нападу на українських спортсменів 15-річний підліток скоїв безліч інших злочинів і перебував на обліку в поліції землі Північний Рейн-Вестфалія.

Районний суддя видав ордер на арешт хлопця за вбивство з необережності та завдання тяжких тілесних ушкоджень. Крім нього був заарештований ще один 14-річний хлопець, який також брав участь у нападі, проте не завдавав ножових поранень.

"Це незрозумілий вчинок, абсолютно безглуздий. Нападник навмисно шукав конфронтації з набагато старшими, вищими і більш спортивними українцями, а потім негайно і безжально застосував ніж" , – додав офіцер.

За даними правоохоронців, увечері 10 лютого на автобусній зупинці на площі Віллі Брандта в місті Оберхаузен між двома групами молодих людей спалахнула жорстока суперечка.

Спочатку вони сперечалися в автобусі, однак перепалка завершилася фізичною сутичкою після виходу з автобуса на вищезгаданій площі. Внаслідок інциденту четверо молодих людей отримали серйозні поранення. Нападники з місця злочину втекли.

Невдовзі 17-річний українець від отриманих травм помер у лікарні попри проведену операцію. Наступного дня правоохоронці затримали двох підозрюваних – 15-річного хлопця з Гельзенкірхена та 14-річного з Герне. Обидва були відомі поліції.