Оборона Авдіївки: у 110-й бригаді ЗСУ заявили, що отримали підкріплення

Деякі підрозділи 110-ї окремої механізованої бригади в Авдіївці замінили іншими підрозділами ЗСУ. Про це заявив начальник служби зв’язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач. Він каже, що сам підрозділ нині не має ресурсів, аби втримати місто, повідомляє Радіо Свобода.

"У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи... Вперше за майже два роки функціонування 110 -ї окремої механізованої бригади деякі наші підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації. Дійсно, прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла" , – каже Сєкач.

За словами Сєкача, в Авдіївці тривають бої за місто та околиці. Російські сили намагаються перерізати лінію постачання, вони переважають у силах. На думку, Сєкача, російські сили намагаються взяти Авдіївку до президентських виборів у Росії, які мають відбутися у березні цього року. І для цього використовують усі можливі способи.

"У них є перевага в авіації повноцінна, тобто ми не можемо ніяк повпливати на авіанальоти, на бомбування міста і наших позицій. У них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку. У них є завдання, і вони намагаються виконати його як завгодно" , – каже Сєкач.

Російські війська активізувалися під Авдіївкою понад чотири місяці тому, у жовтні 2023 року. Позиції ЗСУ і саме місто зазнають атак великою кількістю танків й іншої бронетехніки за підтримки авіації та артилерії. Армія РФ не полишає спроб захопити місто, кажуть у Генштабі ЗСУ і звітують про велику інтенсивність російських атак на Авдіївському напрямку. За словами голови міської військової адміністрації, в грудні з міста вдавалося евакуйовувати приблизно п’ятьох-сімох людей за добу.

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