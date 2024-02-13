У ЗСУ прокоментували ймовірність масованого удару РФ 24 лютого

Російські окупанти можуть завдати масштабного масованого удару по Україні, при цьому не обовʼязково 24 лютого. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Виключати цього не можна (масованого обстрілу на 24 лютого, ред.). Аналітика також свідчить про те, що не обов'язково це буде прив'язано вже до конкретної дати. Ми спостерігали за час повномаштабного вторгнення, що розуміючи нашу аналітику, ворог теж робить свою, і намагається створити ефект певної несподіванки" , - заявила вона.

Вона додала, що загарбники продовжують тримати в напрузі Сили оборони.

"Треба розуміти, що нас продовжують тримати в напрузі через те, що у ворога достатньо зброї, у тому числі далекобійної, але вона потребують певного часу на підготовку масованих атак, і не тільки масована атака зрештою може завдати суттєвої шкоди" , - заявила Гуменюк.

За її словами, час від часу росіяни здійснюють точкові ракетні атаки, перевіряючи здатність сил протиповітряної оборони, їх розташування, переорієнтацію.