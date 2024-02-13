Путін відмовився від дебатів: Песков назвав причину
Російський диктатор Володимир Путін і його штаб відмовилися від участі в передвиборчих дебатах, прессекретар президента РФ заявив, що росіяни і так бачать заяви Путіна ледь не щодня. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.
"Росіяни мають можливість бачити заяви Путіна з усіх аспектів життя росіян фактично на щоденній основі.
Путін є чинним главою держави, який живе в умовах дуже напруженого президентського графіка. Це кардинально відрізняє його від інших кандидатів", – зазначив Пєсков.
Путін вп'яте балотується на посаду президента РФ, проте він жодного разу за весь час керівництва країною не брав участі в дебатах у період передвиборчих кампаній.