Польські фермери на годину заблокували 6-й пункт пропуску з Україною – ДПСУ (Оновлено)

Польські фермери почали блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску "Корчова-Краківець".﻿﻿ Про це заявив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"Близько 14.00 13 лютого польські фермери розпочали акцію протесту неподалік від пункту пропуску "Корчова", що навпроти українського – "Краківець".

Українські прикордонники отримали інформацію від польських колег про те, що пікетувальники мають намір на 1 годину заблокувати рух вантажівок, які прямують в Україну. Блокування пасажирського транспорту не здійснюватиметься" , – повідомив речник﻿﻿.

За словами Демченка, наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту.

Оновлено. Через годину блокаду було знято. Демченко додав, що станом на 15.00 рух через кордон нормалізовано.

На цей час через акції протестів польських аграріїв обмежено рух через 5 пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.