Окупанти збільшили інтенсивність обстрілів на Таврійському напрямку – командувач

Інтенсивність бойових дій на Таврійському напрямку зростає: за минулу добу окупанти били з артилерії понад 1 200 разів, що є найбільшим показником з початку року. Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє Українська правда.

"Інтенсивність бойових дій зростає. Кількість артилерійських обстрілів, які противник вчинив у нашій операційній зоні 12 лютого, також є найбільшим показником цьогоріч − 1 267. Те саме з авіаударами − їх зафіксовано 67" , – йдеться в повідомленні.

Водночас він додав, що захисники Таврійського напрямку завдали Росії і найбільших з початку року втрат − знищили 645 окупантів.

Минулої доби оборонці знищили чи пошкодили 41 одиницю військової техніки росіян, не враховуючи БпЛА. Зокрема це 5 танків, 17 бойових бронемашин, 8 артсистем, 10 автомобілів та 1 одиниця спеціальної техніки.

Крім того, українські сили ліквідували 1 склад боєприпасів і ще 1 важливий об’єкт росіян, а також 280 безпілотних літальних апаратів різних типів.