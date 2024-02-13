Польща збільшить чисельність армії у 2024 році – міністр
Мініністерство оборони Польщі ухвалило рішення збільшити чисельність армії до кінця 2024 року. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
За його словами, польська армія буде поступово збільшуватися.
"Наприкінці цього року наша армія налічуватиме близько 220 000 солдатів. Це число буде збільшуватися щороку". - запевнив він.
Він також заявив, що чисельність армії дуже важлива, але не більш важлива, ніж оперативні можливості та потенціал цивільної оборони.
"Саме на це ми будемо робити ставку", - оголосив Косиняк-Камиш.