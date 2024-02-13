Польща збільшить чисельність армії у 2024 році – міністр

Мініністерство оборони Польщі ухвалило рішення збільшити чисельність армії до кінця 2024 року.﻿ Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За його словами, польська армія буде поступово збільшуватися.

"Наприкінці цього року наша армія налічуватиме близько 220 000 солдатів. Це число буде збільшуватися щороку" . - запевнив він.

Він також заявив, що чисельність армії дуже важлива, але не більш важлива, ніж оперативні можливості та потенціал цивільної оборони.