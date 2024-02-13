"Тіньовий" нафтовий флот РФ скорочується через санкції – Bloomberg

Танкери, які перевозили російську нафту все частіше відмовляються від транзиту через західні санкції, які посилюватимуться. Про це пише Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

За інформацією видання, близько половини з 50 танкерів, що транспортували російську нафту, більше не завантажують її, через санкції запроваджені у жовтні 2023 року.

Останній успішний приклад запровадження санкцій відбувся із кораблем "NS Leader", який прямував на завантаження нафтою в Балтійське море, але був вимушений розвернутись біля берегів Португалії одразу після повідомлення про запровадження санкцій проти себе.

Усі вісім суден, що потрапили під санкції у першій хвилі, зараз простоюють. Більшість з них - невдовзі після того, як їх було включено до списку Міністерством фінансів США.

Одразу після перших санкцій щодо обмеження ціни на російську нафту наприкінці 2022 року, а потім і проти російських нафтопродуктів двома місяцями пізніше, Росія змогла побудувати мережу "тіньового флоту", а деякі західні компанії продовжували транспортування нафти поза запровадженої стелі цін.

За даними деяких організацій, включаючи Міжнародне енергетичне агентство, це призвело до стрімкого зростання вартості фрахту і російської нафти, яка торгується зі значним дисконтом відносно міжнародних еталонів.

З 50 танкерів, що потрапили під санкції з початку жовтня, 18 отримали вантажі. З них дев'ять були човниковими суднами, і дев'ять, схоже, збирали вантажі в звичайному режимі з моменту, коли їх було додано до списку.

Один танкер все ще перевозить вантаж, який він взяв на борт до того, як потрапив під санкції.

Залишається 31 судно. З них сім простоювали ще до запровадження санкцій, а три можуть бути завантажені найближчим часом. Залишається 21 судно, яке не завантажувалося з того часу.

"Незалежні агентства, ринкові аналітики і самі росіяни вказують на той факт, що обмеження ціни досягає обох наших цілей: позбавляє Росію енергетичних прибутків, необхідних їй для ведення незаконної війни, і водночас сприяє стабільності енергетичних ринків" , - сказав в.о. помічника міністра фінансів США з питань економічної політики Ерік Ван Ностранд.

Проте, таємний характер російської торгівлі означає, що важко бути впевненим у тому, наскільки сильно РФ зазнає удару.

Тому, цього місяця буде застосовано оновлену версію граничної ціни, яка вимагає від судновласників і страховиків запитувати більш детальну інформацію про те, скільки трейдери фактично платять за вантаж і пов'язані з ним витрати на доставлення.

Протягом останніх тижнів страховики опублікували циркуляри, в яких йдеться про те, що страхове покриття не буде дійсним, якщо вони не отримають підтвердження дотримання граничної ціни, що включає деталізовані додаткові витрати.

Ці обмеження мають сильно вдарити по російському "тіньовому флоту".