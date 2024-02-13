У Міноборони розроблять меню для військових за участі професійних кухарів

Державний оператор тилу, закупівельна агенція Міністерства оборони, планує за допомогою професійних кухарів розробити типові меню для військових частин. Про це на презентації закупівель ДОТ сказала радниця зі стратегічних комунікацій Тетяна Харченко, повідомляє ЛігаБізнес.

"Державний оператор тилу залучатиме професійних технологів і кухарів для того, щоб розробити рекомендовані меню для військової частини, які можна буде використовувати, щоб годувати своїх військовослужбовців. Ми над цим працюємо.

Ми будемо запускати рекомендовані меню через систему, яка зараз розробляється. Вони там з'являться на літній сезон, з червня місяця цього року" , – сказала Харченко.

Державний оператор тилу почне відповідати за забезпечення військових частин продуктами з другого кварталу 2024 року. На початку лютого агенція оголосила перші 11 закупівель загальною очікуваною вартістю майже 11 млрд грн.