Республіканці розділилися через заяви Трампа про НАТО

Заяви експрезидента США Дональда Трампа про відмову від захисту союзників по НАТО викликали розбіжності між республіканцями, які прагнуть дотримуватись зобов'язань Сполучених Штатів в Альянсі, та тими, хто підтримує лідера президентських перегонів від партії.﻿ Про це пише The Hill, повідомляє Європейська правда.

Одні республіканці применшили значення висловлювань Трампа, які занепокоїли генсека НАТО та країни-члени Альянсу, водночас інші засудили заяви експрезидента.

"Це все сарказм. Йдеться про те, щоб вони (союзники по Альянсу) заплатили ціну. Ви знаєте, більшість з них цього не зробили" , – сказав сенатор від республіканців Томмі Тубервіль про те, що Трамп "заохочуватиме" РФ робити "все, що вона захоче" з членами НАТО, які порушують зобов'язання щодо виділення 2 відсотків свого ВВП на оборонні витрати.

Тим часом, сенатор-республіканець Джеймс Ленкфорд заявив, що в жодному разі не згоден з тим, що Сполучені Штати мають відвернутися від своїх союзників.

"Це, по-перше, ніколи не робилося раніше, і не повинно робитися. Очевидно, що кожен має виконувати свої зобов'язання, але говорити, що ми дозволимо вас вбити, якщо ви цього не зробите, – це неправильний шлях" , – додав він.

За словами сенаторки від республіканців Джоні Ернст, Сполучені Штати не повинні заохочувати противників подібними заявами.

"Очевидно, що європейці є нашими партнерами. Ми будемо продовжувати заохочувати їх робити внесок у НАТО та працювати краще" , – вказала вона.

Через висловлювання Трампа серед демократів лунають думки, що можуть знадобитися додаткові запобіжні заходи на додаток до заборони президенту США виходити з НАТО без згоди Конгресу, втім сенатор від республіканців Марко Рубіо, який є автором відповідного закону, заперечив, що законодавці повинні встановлювати запобіжники навколо зобов'язань Вашингтона.