Росіяни обстріляли Херсон: під ударом були медустанови та житлові будинки

Російські терористи обстріляли Херсон вдень вівторка, 13 лютого. Під ударами знаходились житлові будинки та медичні заклади, повідомляє РБК-Україна.

Про це розповів начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, повідомляє його Telegram-канал.

За його даними, Росія почала обстрілювати Херсон близько 13:00.

"Цього разу під масованим вогнем опинилися зупинка громадського транспорту, житлові будинки, одразу два медичних заклади" , - написав Мрочко.

За словами очевидців, вогонь по місту вівся прицільний, тому дивом обійшлося без жертв.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так у неділю, 11 лютого, російські військові від ранку обстрілювали Херсонську область. В результаті численних атак було поранено кількох цивільних людей.