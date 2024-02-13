Росіяни розганяють черговий фейк про нібито удар по полігону ЗСУ у Селидовому

Росіяни придумали фейк про нібито удар по полігону українських військових у Селидовому Донецької області, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення командувача ОСУВ "Таврія" Олександра Тарнавського та ASTRA.

Деталі фейку

Раніше російські "воєнкори" повідомили, що в Селидовому Донецької області було нібито завдано удару по полігону, де перебувало до 1,5 тисячі бійців ЗСУ.

Росіяни вигадали, що особовий склад мав використовуватися для контратак у районі Авдіївки.

Офіційна інформація

Командувач Тарнавський повідомив, що російські пропагандисти запустили дезінформаційну кампанію про нібито втрати Сил оборони України під Селидовим.

"Це російська ІПСО", - написав він.

Навіщо росіяни це роблять

За словами Тарнавського, таким чином противник відволікає увагу від своїх щоденних колосальних втрат на Таврійському напрямку.

Вони тільки за добу 12 лютого склали 645 осіб, а за попередній тиждень (з 5-го по 11 лютого) - 2947 осіб.

Обстріл Селидівської громади

Також Тарнавський вказав, що росіяни приблизно о 10:40 ранку вдарили з РСЗВ "Ураган" по смт Цукурине Покровського району.

Співробітники ДСНС обстежили місцевість і встановили, що внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирні двоповерхові житлові будинки по вулиці Світла та легковий автомобіль. Постраждалих і загиблих немає.

Обстріли Селидового

Російські загарбники в ніч проти 8 лютого обстріляли місто Селидове на Донеччині. Внаслідок атаки загинула одна людина, ще семеро - отримали поранення. Росіяни сім разів обстріляли місто. З-під завалів врятували троє людей.

Крім того, під час обстрілу Селидового 8 лютого російські війська використали ракету Північної Кореї КN 23.