Ізраїль оприлюднив свої втрати під час операції у Секторі Гази

Ізраїльські військові у вівторок повідомили про трьох військовослужбовців, які загинули на півдні сектору Гази під час протистояння ХАМАСу, що збільшує загальну кількість загиблих військових до 232, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Times of Israel.

Командир та двоє солдатів загинули у понеділок в бою з угрупованням ХАМАС на півдні анклаву, ще двоє військовослужбовців 630-го батальйону Південної бригади зазнали важких поранень у тому ж бою, повідомили ізраїльські військові.

Згідно з військовими джерелами, на момент загибелі троє військових перебували в будинку на схід від Хан-Юніса, в якому здетонувала вибухівка.

Загалом з початку війни з ХАМАСом 7 жовтня кількість загиблих серед військових Ізраїлю зросла до 232 осіб.

Нагадаємо, сунітсько-ісламістська палестинська терористична організація ХАМАС запропонувала армії Ізраїля план припинення вогню, який дасть змогу зупинити бойові дії в Газі на чотири з половиною місяці, протягом яких усіх заручників буде звільнено.