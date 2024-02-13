Зеленський призначив уповноваженого з гарантій безпеки

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгена Мойсюка спеціальним уповноваженим з питань реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відповідний указ і вечірнє звернення Зеленського.

"Призначити Мойсюка Євгена Георгійовича спеціальним уповноваженим президента України щодо реалізації міжнародних гарантій безпеки та розвитку Сил оборони України" , - йдеться в указі.

Коментар Зеленського

За словами президента України Володимира Зеленського, Євгеній Мойсюк тепер займатиметься реалізацією гарантій безпеки для нашої країни, а також розвитком Сил оборони.

"Ми створюємо для України принципово нову систему безпекових відносин з провідними державами світу, і кожен елемент таких відносин має бути повністю реалізований. Щоб не було жодної декларативності" , - уточнив президент.

Він нагадав, що вже є така угода з Великою Британією. І зараз триває підготовка нових угод, і не лише з європейськими силами. Кожна домовленість має бути реалізована якнайшвидше.

Що відомо про Мойсюка

Мойсюк з 2000 по 2002 рік служив у 25 окремій повітряно-десантній бригаді в Болграді на посадах командира парашутно-десантного і розвідувального взводу.

У 2004-2005 рр. проходив службу в Іраку у складі українського миротворчого контингенту, а з 2008 до 2009 року був у складі миротворчої місії в Косово.

2012 року Мойсюк став командиром першого парашутно-десантного батальйону.

У війні з російськими окупантами він брав участь з 2014 року. Зокрема, у грудні 2014 року керував обороною Донецького аеропорту та виведенням особового складу. 5 грудня 2018 року йому присвоїли звання генерал-майора.

З 21 липня 2019 року Мойсюк був командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Вже 5 грудня 2019 року він отримав звання генерал-лейтенанта.

У 2021 році президент Володимир Зеленський звільнив Мойсюка з посади командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ та призначив заступником головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Олександр Сирський став головнокомандувачем ЗСУ. Також було повністю перезавантажено все керівництво Збройних сил.